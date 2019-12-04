Мужчина принял койота за собаку и пригрел в своей машине

Житель канадской провинции Манитоба спас сбитого им на дороге койота, перепутав его с собакой. Об этом сообщает издание CNN.

Сотрудник сырного завода Эли Бородитски (Eli Boroditsky) 26 ноября ехал на ночную смену по узкой проселочной дороге и сбил перебегавшее темную дорогу животное. Пострадавший зверь отлетел в канаву.

Канадец подумал, что сбил собаку — хаски или немецкую овчарку. Он положил зверя на пол своего Hyundai. Животное вело себя спокойно и казалось ручным. Бородитски несколько раз погладил его, чтобы успокоить. Когда мужчина приехал на работу и рассказал коллеге о случившемся, тот осмотрел пострадавшее животное и сказал, что это не собака, а молодая самка койота.

Дикое животное весило около 14 килограммов. Бородитски оставил его на ночь в машине. Коллеги подсказали ему телефон центра реабилитации диких животных. Утром сотрудник центра приехал и забрал койота.

Исполнительный директор Реабилитационного центра для диких животных Зоуи Наката (Zoe Nakata) рассказала, что зверь восстанавливается после произошедшего. Она сообщила, что койоту от одного до трех лет, и он становится сильнее день ото дня.

Наката отметила, что животное получило в результате ДТП черепно-мозговую травму, царапины на морде и лапе. По ее словам, через несколько недель животное полностью восстановится, и его можно будет отпустить в дикую природу.

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