Перепалка койотов и пумы на заднем дворе дома попала на видео

В городе Лос-Гатос американского штата Калифорния пума и койоты вступили в перепалку на заднем дворе жилого дома. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось интернет-издание Story Tender.

Автор ролика 59-летняя Моника Хилберт (Monica Hylbert) рассказала, что услышала громкий лай. Когда она посмотрела в окно, то была шокирована, обнаружив на дворе диких животных. На кадрах видно, как два койота подбегают к пуме и пытаются напасть на нее. Затем дикая кошка бросается на одного из них и устраивает погоню.

По словам Хилберт, рядом с домом у койотов есть нора, в которой они живут с детенышами. Вероятно, они пытались защитить потомство.

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