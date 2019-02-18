Дикая пума залезла на высокое дерево и застряла

В американском городе Хисперия, штат Калифорния, дикая пума забралась на дерево и застряла на высоте 15 метров. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел в субботу, 16 февраля. Хозяин дома работал в саду, когда обратил внимание на дикое животное, застрявшее на высоком дереве недалеко от участка. Он вызвал спасателей, чтобы те спустили хищника на землю.

На место случившегося прибыли пожарные и защитники дикой природы штата. Работники усыпили зверя, затем забрались на дерево и провели операцию по его спасению при помощи тросов. Биологи дождались, когда животное придет в сознание, тщательно его осмотрели и отпустили в естественную среду обитания.

В июле 2018 года в Индии спасли редкого волка, сняв с его головы пластиковый контейнер, в котором он застрял. Предположительно, зверь пытался найти еду внутри контейнера и не смог вытащить из него морду. За время своего заточения волк сильно похудел.

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