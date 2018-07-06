Из жизни
 
Последние новости
Россиян захотели лишить льготного НДС на продукты
Провалу вратаря «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов нашлось объяснение
Трамп подарил Ким Чен Ыну диск Элтона Джона с песней «Человек-ракета»
Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы
Женщины и дети в российских СИЗО будут чаще мыться и смотреть телевизор
России предрекли торговый провал  
МиГ-29 разбился в Польше
Советник Порошенко использовал неонацистский лозунг
Сбежавший из сибирской колонии зэк попросился обратно
Онлайн-игра для детей оказалась рассадником развратных видео
Новости партнеров

Редкого индийского волка спасли от голодной смерти

Перейти в «Мою Ленту»

В Индии спасли редкого волка, сняв с его головы пластиковый контейнер, в котором он застрял. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Зверя обнаружил увлекающийся фотографией дикой природы бухгалтер Танай Панпалия (Tanay Panpalia) неподалеку от города Нагпур в центральной части страны. Он предположил, что зверь пытался найти еду внутри контейнера и не смог вытащить из него морду. За время своего заточения волк сильно похудел.

Мужчина сообщил об этом в местный департамент лесного хозяйства и вместе со служащими два часа искал исхудавшее животное. В итоге экологам удалось разрезать контейнер и освободить волка. Он немедленно убежал и присоединился к стае.

По словам Панпалии, подобные контейнеры местные жители часто используют для хранения продуктов. «Они выбрасывают их где ни попадя, что и приводит к подобным ситуациям. Мне было очень грустно, что такое красивое животное чуть не погибло из-за человеческого невежества», — возмутился он.

Индийский, или азиатский, волк — подвид серого волка, который обитает на территории ближневосточного региона. Ему угрожает гибридизация с домашними собаками, а также охота и вымирание из-за вырубки лесов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Saved from a pitiful death: Starving wolf is rescued after group of friends find it with its head trapped in a plastic container
Пожарные спасли застрявшего бобра
Шесть бельчат спутались хвостами и оказались в ловушке
Фермер спас жизнь ягненка с помощью духовки
Другие материалы рубрики
Из жизни00:06 5 июля

«Повезло, что я не вмазал ей по лицу»

Уличные банды устроили рэп-террор. Не щадят даже бабушек
01:02Сегодня

Австралиец перепутал цифру и перевел тысячи долларов незнакомцу

08:33Сегодня

Краб перед смертью отомстил поедавшей его китаянке

07:00Сегодня

Американцу пригрозили тюрьмой за забытый диск из видеопроката

Из жизни00:03 2 июля

«Очередь за квартирами как в СССР»

История москвички, переехавшей в Швецию
16:32 5 июля

Последний редкий носорог на Земле оставил после смерти шанс на «воскрешение»

20:41 5 июля

Девочка пережила укус морского существа и отказалась бросать море

06:52Сегодня

Публикация интимного сообщения довела студента до самоубийства

Из жизни00:07 9 июня

В горло не лезет

Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
14:35 5 июля

Австралийка удалила шесть килограммов кожи после похудения почти на центнер

18:29 5 июля

Филиппинец казнил таракана на электрическом стуле

17:24 5 июля

Львы растерзали охотников за носорогами

Россия
«Я с мертвым сыном на руках побежала»
Она растит инвалида. Полицейские хотят посадить ее из-за запрещенного лекарства
Женщины и дети в российских СИЗО будут чаще мыться и смотреть телевизор
Афганские и таджикские студенты устроили массовую драку в российском вузе
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Россиянок обвиняют в «шлюховатости». Их преследуют и унижают толпы мужчин
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
Спрогнозирована продолжительность жизни россиян в 2030 году
В России высмеяли обещание Порошенко поднять в Крыму украинский флаг
Все материалы
Мир
«Новичок» снова ударил по Британии
Новые жертвы на грани смерти. С отравления Скрипалей прошло четыре месяца
Ким Чен Ын вознамерился снова пообщаться с Трампом
Трамп подарил Ким Чен Ыну диск Элтона Джона с песней «Человек-ракета»
Водолаз погиб при спасении детей из подтопленной пещеры в Таиланде
Трамп заявил о пожизненной подготовке к встрече с Путиным
В Японии казнили организовавшего теракт в метро лидера религиозной секты
Демон криминала
Его жизнь круче боевиков. Из тюрьмы он сбежал на вертолете
Все материалы
Бывший СССР
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Инвалиду на Украине порвали рот за русскую речь
Украина приготовилась обсудить обмен журналиста Вышинского
Автомобиль с директором фармкомпании подорвали на Украине
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
В Киеве придумали «идеальный» план возвращения Донбасса
Украинская мать задумала продать сына ради покупки жилья
Все материалы
Экономика
Добро пожаловать
Китайцы захватывают Европу. США не против
Европа ответила на торговую агрессию США
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
«Газпром» попытался объяснить арест «Северного потока» в Швейцарии
Подсчитаны потери россиян от повышения НДС
Простые секреты правильной пищи
Легче купить правильную еду, чем заставить себя ее готовить
Короткое замыкание
Они изменили мир и спасли Ленина, но их сгубила жадность
Все материалы
Силовые структуры
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Сибири следователь задержалась на работе и угорела
Сбежавший из сибирской колонии зэк попросился обратно
Повредившего картину Репина вандала отправят к психиатрам
Греция решила выдать Франции пойманного вора-олигарха
Все материалы
Наука и техника
«Россия скатывалась в Cредневековье»
Зачем большевики утопили в крови древнейший русский город
Балтийскому морю предрекли необратимую катастрофу
США рассекретили сотни видео испытаний атомных бомб
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Полетали и хватит
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету России
Минобороны рассказало о рекорде советской субмарины
В России рассказали о боевом опыте Су-57
Все материалы
Спорт
Шашки наголо
Хорваты унизили Месси и готовы побеждать. России будет сложно
Английский клуб поборется с «Ювентусом» за Роналду
Неймар посмеялся над собственным портретом в Казани
Названы города с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира
В России появился памятник ноге Акинфеева
Шпаргалка спасла сборную Англии в серии пенальти на чемпионате мира
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
Все материалы
Культура
Из жизни насекомых
Кино недели: от «Человека-муравья и Осы» до «Пылающего»
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
Капкан эволюции
Почему женщины влюбляются в геев и возможен ли идеальный брак без любви
Назван самый популярный у болельщиков ЧМ русский роман
Криса Брауна задержали после обвинений в организации вечеринки с изнасилованием
Вокалистка Garbage Ширли Мэнсон рассказала о наслаждении от мазохизма
Голливудский актер рассказал об измене возлюбленной с Пчелой из «Бригады»
Все материалы
Интернет и СМИ
Посланные за смертью
Они засыпают на могилах и доживают свой век в одиночестве
Поцеловавших корейского репортера россиянок обвинили в домогательствах
Google возложил вину за утечку документов на россиян
Роскомнадзор заинтересовался утечкой Google-документов россиян
Трамп с пулеметом в руках перепугал американцев
Обнаружен компьютерный вирус-«дурак»
Неприкасаемые
Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
Все материалы
Ценности
Ко-ко-кошник
Почему российские фанаты надели петушиные гребешки
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Парни в фуражках
Их боялись, над ними смеялись, но им подражали
Выпущены «облитые кровью» джинсы
Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы
Платье и шляпа как у Меган Маркл пошли нарасхват
Создан адаптированный для инвалидов модный комбинезон
Все материалы
Путешествия
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма
Отель признали худшим в стране из-за драной мебели и крови на диване
«Натали Турс» начала выплату компенсаций
Названы причины повышенной усталости в отпусках
Все материалы
Из жизни
«Повезло, что я не вмазал ей по лицу»
Уличные банды устроили рэп-террор. Не щадят даже бабушек
Австралиец перепутал цифру и перевел тысячи долларов незнакомцу
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Американцу пригрозили тюрьмой за забытый диск из видеопроката
Девочка пережила укус морского существа и отказалась бросать море
Публикация интимного сообщения довела студента до самоубийства
Все материалы
Культовые японские моторы
Они долго живут, выдерживают форсировку и очень популярны для переделок
25 самых популярных машин: Lada победила Kia
Главные бестселлеры российского рынка июня 2018 года
Доработанные суперУАЗы
Ульяновские внедорожники, которые «прокачали» иностранцы
За Йоахима Лева
Немцы порвали «бензиновый» рекорд гонки Пайкс Пик на электромобиле
На продажу выставили «ё-мобили» за 5 миллионов рублей
Появились все подробности о новом Suzuki Jimny
Появились изображения интерьера нового Mercedes-Benz GLE
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы