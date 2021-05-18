Кот прогнал койота на глазах у полицейского патруля и попал на видео

Twitter / PortMoodyPD

Кот в канадском городе Порт-Муди, провинция Британская Колумбия, прогнал койота с автопарковки на глазах у полицейских. На видео с животными обратило внимание издание Tricity News.

Ролик был снят в ночь на воскресенье, 16 мая. На записи, которую полиция опубликовала в Twitter, видны черный кот и койот, затеявшие перепалку возле припаркованного автомобиля. Койот попытался подкрасться к коту, но противник заметил его и дал отпор. Животные обежали вокруг машины, после чего койот направился к выходу, а кот погнался за ним.

«Один в пользу кота, ноль в пользу койота», — написали полицейские в Twitter.

Они отметили, что проследовали животных, пока койот не покинул территорию. На следующий день сотрудники полиции вновь видели кота, который, как и они, патрулировал территорию.

Стражи правопорядка из Ванкувера в комментариях спросили, нельзя ли арендовать кота, чтобы он помог бороться с койотами в парке Стенли.

Ранее сообщалось, что в пригороде американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, кот отразил нападение трех койотов. Хозяева кота по кличке Макс вовремя вмешались в схватку и прогнали зверей.