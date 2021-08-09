Отшельница Агафья Лыкова пожаловалась на обнаглевших медведей

Дом отшельницы Агафьи Лыковой окружили наглые медведи. Об этом она рассказала директору заповедника «Хакасский» Виктору Непомнящему, сообщает «Комсомольская правда».

«Обнаглели. Бродят вокруг. По темноте из дому не выхожу, страшно», — пожаловалась Лыкова. По ее словам, раньше она отпугивала незваных гостей, колотя в пустое ведро. В последний раз медведь лез мордой в окно, и старушка запустила небольшую петарду в животное. Медведь убежал обратно в чащу.

Лыкова также поделилась, что однажды спасалась от медведей молитвой. Тогда она вместе с помощницей пошла в тайгу за шишками на неделю, и за ними начал следовать медведь. «Тогда Агафья принялась молиться Богородице да Николаю-угоднику. И случилось чудо – медведь их не тронул», — гооврится в сообщении.

По словам Непомнящего, год в заповеднике выдался напряженный — весна была затяжной, кормовая база очень слабая. «Медведи будут долго набирать жир – в спячку, возможно, залягут поздно. Вот и захаживают на заимку Агафьи. В этом году там появилась медведица с детенышами», — объяснил он.

На защиту отшельницы направили несколько человек, группу вооруженных инспекторов. Привезли ей специальные средства для защиты от медведей — «петарды».