Отшельница Агафья Лыкова отказалась переезжать в Москву

Известная сибирская отшельница Агафья Лыкова отказалась от переезда в Москву. Об этом рассказал предстоятель Русской православной старообрядческой церкви — митрополит Московский и всея Руси Корнилий, передает РИА Новости.

Она объяснила отказ заветом своего отца Карпа Лыкова. По ее словам, он предрек, что Агафья погибнет, если покинет свой дом. Теперь же, отметил Корнилий, Лыкова «живет жизнью, которой и должны жить христиане — в трудах и молитве».

10 марта сообщалось, что Агафья Лыкова въехала в новый дом, построенный при поддержке общественного деятеля Олега Дерипаски. Строительство дома подвижницы началось в декабре 2020 года. Агафья Лыкова сама попросила бизнесмена о помощи. В связи с труднодоступностью территории заимки Лыковых дом строился поэтапно. Чтобы сократить сроки строительства, деревянный дом собрали в Абакане, бревна пронумеровали и разобрали для доставки в труднодоступную местность — на заимку к Лыковой. Самым сложным этапом при строительстве дома была доставка пиломатериала. Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада, которая расположена в 250 километрах от жилья Агафьи. Далее стройматериал везли уже на аэролодках. Всего потребовалось около 18 таких рейсов, так как один плот вмещает только полторы тонны.

Отшельнице Агафье Лыковой 76 лет. Она родилась в семье староверов, которые считают уединенную жизнь вдали от человеческой цивилизации спасительной для души и тела. С конца 1930-х годов семья Лыковых жила в полной изоляции от цивилизации. После 1946 года постоянным местом жительства Лыковых стал берег реки Еринат, притока Абакана. Агафье Лыковой посвящено множество публикаций, книг и репортажей в СМИ.