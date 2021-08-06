В Иркутской области на волю выпустили пятерых медведей

Зоологи выпустили пятерых медведей на волю из питомника в Иркутской области. Об этом сообщает ОТР.

Отмечается, что кто-то подкинул трех особей к воротам питомника полтора года назад, а еще двух — подобрали на городской свалке возле Иркутска.

Специалисты выходили детенышей и обеспечили им должных уход. Зверей отселили в дальний вольер и старались кормить пищей, которая встречается в дикой природе — травой, корой осины и ягодами. Зимой сотрудники питомника помогли медвежатам соорудить берлогу.

«Наши специалисты выдавали им елки, опилки, листву. А медвежата сами сделали себе берлогу. Они спали, не просыпаясь, с ноября по апрель», — пояснил руководитель учреждения Вячеслав Славин. По его словам, это является первым признаком того, что животных пора отпускать в естественные условия обитания. Так, медведей доставили на вертолете в глухую тайгу с уверенностью, что они быстро освоятся на воле.

Ранее в августе сообщалось, что на границе двух российских регионов обосновался дикий медведь. Его заметили близ трассы на границе Кемеровской и Томской областей. Медведь вышел к проезжей части, прошелся у дороги, встал на задние лапы, а затем развернулся и скрылся в лесу.

