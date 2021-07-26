Спасенная в Красноярском крае белая медведица отправится в Екатеринбург

Спасенная на архипелаге Северная земля в Таймырском муниципальном округе Красноярского края белая медведица Хатанга отправится в Екатеринбург в 2022 году. Об этом сообщили в Московском зоопарке, где она находится сейчас.

Хатангу подкармливали сотрудники арктической базы. Ее эвакуировали на вертолете, так как она не выжила бы в диких условиях и провела слишком много времени рядом с людьми.

Хатанга отправится в Екатеринбургский зоопарк при условии, что вольер реконструируют под определенные требования. Для нее сделают вольер площадью 700 тысяч квадратных метров, он будет готов к маю 2022 года. Медведицу перевезут на Урал в рамках программы «Размножение и сохранение популяции белых медведей».

Ранее сообщалось, что олененка, которого сотрудники МЧС спасли из лесного пожара в Карталинском районе Челябинской области, поселили в магнитогорском зоопарке курорта Абзакова. Оказалось, что спасенное животное — самка. Пожарный вынес ее на руках и передал полицейским.