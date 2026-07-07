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16:27, 7 июля 2026Россия

Военный эксперт заявил о переходе ВС России к новому режиму ударов по Украине

Военный эксперт Михайлов заявил о переходе ВС РФ к новому режиму ударов по Украине
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Военный эксперт Евгений Михайлов заявил «Царьграду», что Вооруженные силы (ВС) России переходят к новому режиму ударов по Украине — с минимальным разрывом во времени.

По его словам, спецслужбы США предупреждают Киев о готовящихся атаках, однако у Вооруженных сил Украины почти нет ресурсов для адекватного ответа.

Михайлов также отметил, что последнему удару по украинской столице способствовало в том числе «внутреннее сопротивление» в городе — речь о людях, заинтересованных в поражении действующей власти страны.

Очевидно, что сейчас мы будем наносить удары раз в неделю — как минимум

Евгений Михайловвоенный эксперт

Ранее стало известно, что российские войска ударили по украинским портам. Об этом сообщило Минобороны.

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