В нижегородском зоопарке открыли музей «Назад в СССР»

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» открылся музей «Назад в СССР». Выставка, занимающая 1,2 тысячи квадратных метров, включает в себя 10 тысяч экспонатов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Директор зоопарка Владимир Герасичкин рассказал, что идея музея пришла к нему семь лет назад, а экспонаты он собирал не одно десятилетие. «Вещи привозились со всего Союза. Что-то я приобретал во время поездок по разным городам, что-то дарили друзья, отдавали родственники. В итоге получилась такая коллекция», — похвастался директор.

Сам музей занимает два этажа: на первом — располагаются советские транспортные средства: мотоциклы, автомобили, мопеды, велосипеды и другие средства передвижения. На втором этаже собраны предметы быта: от электроники до учебников. В музее отметили, что все экспонаты оригинальные, некоторые даже проходили процедуру реставрации.

Здесь также есть пространства, воссозданные в духе советских времен. Например, продуктовый магазин с весами «Тюмень» и стеклянными бутылками из-под кефира. Представлена также и типичная советская квартира: с полосатыми обоями, деревянным буфетом, массивным диваном, телевизором и елкой в углу.

Отмечается, что билет в музей обойдется посетителям в 300 рублей. Чтобы попасть на выставку, покупать билет в зоопарк не нужно.