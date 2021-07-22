В России отремонтируют созданную «русским Леонардо» старинную усадьбу

В Торжокском районе Тверской области отремонтируют старинную усадьбу в Василево, созданную знаменитым зодчим Николаем Львовым, которого современники прозвали гением вкуса и русским Леонардо. Об этом сообщает ГТРК «Тверь».

Львов превратил гигантскую территорию со сложным рельефом в пейзажный парк, создав там гидротехническую систему и расположив смотровые площадки, одну из которых уже отреставрировали.

Также планируется привести в порядок знаменитый каменный пост, который стоит там уже более двух веков. Мост состоит из сотни валунов и держится исключительно за счет собственной тяжести. «Ребята вычистили то, что обвалилось. Подняли все тяжелые камни-валуны и поставили их на место», — отметила заведующая музеем в Василево Ольга Глазычева.

Обустройство парка продолжается. Реконструкцию планируют завершить в августе. «Ждали мы это событие очень долго. Наконец-то на нашей территории будут объекты, которые могут принять достаточное количество посетителей», — отметила Глазычева.

Николай Львов был одним из самых ярких представителей Русского Просвещения. Он родился в 1753 году в Никольском в семье небогатого тверского помещика. Повзрослев, переехал в Санкт-Петербург, где поступил в Измайловский полк и собрал вокруг себя людей, среди которых, в частности, был известный поэт Гавриил Державин. Львов много занимался самообразованием и развивал свои таланты не только в архитектуре, но и в изобразительном искусстве и литературе.