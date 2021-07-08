В Кисловодске стартовали Дни памяти художника Николая Ярошенко

Всероссийская конференция, посвященная 150-летию Товарищества передвижных художественных выставок и роли Николая Ярошенко, стартовала в музее-усадьбе художника в Кисловодске. Об этом сообщает «Вести Ставрополье».

Программа проведения юбилейных Дней памяти была сокращена из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе, однако участники конференции все равно почтут память известного художника и вспомнят о деле популяризации искусства, которым занимались передвижники в конце XIX и начале XX веков.

По информации издания, памятное мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Николая Ярошенко на территории Свято-Никольского собора. Отмечается, что в план конференции также включены показ фильмов из архивов музея, расположенного на территории бывшей усадьбы художника.

Известно, что в музейный комплекс входят четыре мемориальных здания, в которых выставлено собрание работ как самого Ярошенко, так и разных других художников-передвижников.

В июле сообщалось, что в Кисловодске начали бесплатно показывать кино. Благотворительную акцию организовал гендиректор курортного управления профсоюзных санаториев на КМВ Николай Мурашко. На первом сеансе горожане и туристы посмотрели новый отечественный фильм «Бендер. Начало».

