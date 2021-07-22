Художники создадут арт-галерею на скалах в Северной Осетии

Самый масштабный интернациональный стрит-арт-перфоманс России Back to the Roots пройдет с 24 по 30 июля на перевале Кахтисар в Северной Осетии, сообщает Ossetia News.

Уличные художники из разных городов России и стран ближнего зарубежья в эти дни соберутся вместе и создадут на отвесных скалах перевала самую большую галерею граффити на Северном Кавказе. Отмечается, что каждый из участников перфоманса будет представлять свой народ. Все созданные арт-объекты будут посвящены одной теме — связи человека и природы через культурно-национальный код.

Художники, в числе которых Илья Ис, Стас Багс, Рустам Кубик, Константин Ужве и Альберт Тогоев, уже прибыли в горы Осетии и изучают местность. Торжественное открытие галереи и показ работ планируется провести 30 июля. В мероприятии будут участвовать глава республики Северная Осетия — Алания и министр культуры, а также представители культурной и научной интеллигенции.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке с 23 по 25 июля пройдет первый кросс-культурный фестиваль ARTISTBAZAR. На набережной Цесаревича в здании бывших артиллерийских мастерских участники из Приморья также устроят арт-перфоманс по росписи стометрового холста.