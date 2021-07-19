В центре Курска появилось огромное граффити с посланием

В центре Курска на площади 100 квадратных метров появилось каллиграфическое граффити с посланием современникам. Об этом пишет ИТВ.

Автор арт-объекта — жительница Железногорска Дарья Назарова, основу ее произведения составляют памятные даты из истории региона. Художницу консультировали краеведы и историки.

Назарова рассказала, что идея рисунка появилась больше месяца назад. «Прекрасно понимала и учитывала, что площадь – сердце областного центра. Я хотела донести до людей главную мысль: "Именно мы пишем собственную историю. Мы ее проживаем: со всеми событиями, важными вехами, испытаниями и переменами"», — рассказала она.

На создание картины ушел 20 литров краски и сутки работы щеткой-шваброй.