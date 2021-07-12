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Работающая на стройке россиянка обрела мировую известность и поделилась опытом

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Модель Надежда Lertulo в лукбуке бренда Vetements сезона осень-зима 2020
Модель Надежда Lertulo в лукбуке бренда Vetements сезона осень-зима 2020
Фото: Vetements

Работающая строителем российская манекенщица Надежда Lertulo обрела мировую известность и рассказала о начале карьеры в индустрии моды. Своим опытом она поделилась в интервью для «Ленты.ру».

На вопрос корреспондента издания о пути к подиуму знаменитость призналась, что ей помог недобросовестный клиент на строительном объекте. По словам Надежды, мужчина долгое время тянул с оплатой ремонта, а она «очень рассчитывала на эту приличную сумму», поскольку планировала купить квартиру.

«Но был и позитивный момент: я вдруг поняла, что я себя не ценю. (...) Другие говорят, что я красивая, умная, креативная, умею экономить чужие деньги, хорошо работаю, дотошно отношусь к делу. Почему я так к себе отношусь? А тут моя подруга и клиентка, художница, сказала, что с моей внешностью нужно в модельное агентство Lumpen. Что там успешными моделями становятся необычные личности, люди, которые вышли из низов», — вспоминает Lertulo.

Тогда героиня материала попросила коллегу сфотографировать ее на камеру смартфона и отправила снимки в агентство. В результате ее сразу же пригласили на кастинг. «Я увидела настоящий "салат" из людей: и статные, высокие, и моего роста, и альбиносы, например, и люди с азиатской внешностью. И я сразу поняла, что я среди своих», — поделилась она.

В заключение манекенщица отметила, что в США и Европе, в отличие от России, человеческое разнообразие давно считается нормой.

В апреле стало известно о жителе Москвы, который бросил работу на заводе и начал карьеру в модельном бизнесе. 23-летний Даниил Черепахин продемонстрировал свою внешность до и после того, как стал участвовать в модных показах. Вначале россиянин показал личные снимки в простой одежде, после этого — кадры модельных съемок, где он позирует в стильных образах и с новой прической: например, на показе итальянского бренда Versace в бизнес-центре Barvikha Luxury Village.

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