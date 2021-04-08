Пенсионерка перестала бояться старости, стала моделью и прославилась

Пожилая жительница Сингапура перестала бояться старости и начала карьеру в модельном бизнесе. Соответствующая история появилась на The Straits Times.

Согласно материалу, до выхода на пенсию 65-летняя Онг Би Ян (Ong Bee Yan) была обеспокоена своим возрастом. «Я усердно боролась со старением до того, как начала новую карьеру. Я стала забывать элементарные вещи. Был период, когда я не могла вспомнить номер телефона, который мне дали всего несколько секунд назад. Я боялась слабоумия, которое развилось у моей мамы и сестры. Однако с тех пор, как я снова начала работать, я стала бдительной, и моя память обострилась», — подчеркнула женщина.

Через два года после выхода на пенсию Ян стала моделью и снялась для обложки модного журнала Harper's Bazaar. Помимо этого, она начала сотрудничать с такими компаниями, как KrisShop, Design Orchard, Singapore Tourism Board, UOB's International Women's Day, It Cosmetics и Unda. «На снимках я выгляжу очень непринужденно и привлекательно, но на самом деле я ужасно боюсь камеры. Перед съемками я произношу молитву, чтобы у меня получилось сделать все, что в моих силах. Мне нравится быть моделью, я чувствую бабочек в животе перед каждой фотосессией и люблю выражать свой внутренний мир через позы», — призналась она.

Кроме того, героиня материала увлекается велосипедным спортом, любит шить одежду, мечтает преподавать семинары по уходу за кожей и макияжу для зрелых женщин, а также собирается учить старшеклассников изготавливать мыло и свечи. «Люди моего возраста обеспокоены старением, болезнями и тем, что они больше не могут приносить пользу обществу. Но ведь каждый должен когда-нибудь состариться. Это неизбежно. Такова жизнь. Но я стараюсь не останавливаться, постоянно приобретаю новые навыки и знакомлюсь с интересными людьми. Это заставляет меня чувствовать себя молодой. Люби то, что делаешь, и делай то, что любишь. Это мой девиз», — подчеркнула Ян.

В марте фото российской пенсионерки разместили в европейском модном журнале Vogue. 83-летняя жительница Челябинска Лидия Тучкова поучаствовала в семейной фотосессии вместе с родственницами по случаю 8 Марта. Автором съемки стала фотохудожница Саша Саматова.