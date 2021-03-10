Фото российской пенсионерки разместили в европейском модном журнале Vogue

Российская пенсионерка стала моделью для европейской версии модного журнала. Ее фотографии напечатали на сайте Vogue Italia.

83-летняя жительница Челябинска Лидия Тучкова поучаствовала в семейной фотосессии вместе с родственницами по случаю 8 Марта. Автором съемки стала фотохудожница Саша Саматова.

Как сообщила внучка Тучковой в интервью изданию «74.ру», снимки настолько понравились всем членам семьи, что они дали Саматовой разрешение на их использование. Так, на размещенном в электронном журнале кадре женщина запечатлена в нежно-розовом платье с букетом тюльпанов в руках.

«Бабушка всю фотосессию переживала: "Ой, я такая старенькая", а мы хотели показать, что женственность, она с возрастом не проходит, и красота тоже», — поделилась внучка героини.

Тучкову также подбодрила и сама фотохудожница: «У вас еще все впереди, в вашем возрасте некоторые только становятся моделями».

В апреле 2020 года пожилые женщины попали на обложку мексиканской версии модного журнала Vogue. Пять пенсионерок в платьях, плащах и куртках позировали для фотохудожницы Тани Франко Кляйн (Tania Franco Klein). Таким образом журналисты издания решили выразить благодарность «бабушкам, которые играют главную роль в образовании мексиканцев» и являются самой уязвимой частью населения из-за пандемии коронавируса.