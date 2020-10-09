Украинский бренд нижнего белья снял в рекламе пенсионерку

Плюс-сайз-модели и пенсионерка стали героинями новой рекламы украинского бренда нижнего белья Brabrabra. Соответствующие фотографии появились на странице марки в Instagram.

Так, продукцию магазина показала на себе полная фотохудожница Екатерина Дорфман. Ее запечатлели в желтой укороченной футболке и лиловых трусах с голубым поясом. В ассортименте Brabrabra они представлены в различных цветах, стоимость набора из пяти штук составляет 2995 рублей.

Фото опубликовано @brabrabra.ua

Кроме того, в фотосессии приняли участие пенсионерка по имени Антонина из агентства «Жизнелюб», которое специализируется на моделях старшего возраста. Вдобавок в рекламе снялись темнокожая модель Юлия Богданова и блогерша Елена Сидельник.

В Instagram-аккаунте марки появился их совместный снимок, на котором они попозировали в однотонных комплектах нижнего белья. Цена бюстгальтера — 2314 рублей. На размещенном кадре на теле у моделей видны жировые складки.

Ранее в сентябре украинская полная рэперша станцевала в рекламном ролике нижнего белья Brabrabra. В видео хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная как Alyona Alyona, читает рэп в кружевном нижнем белье телесного цвета и распахнутом халате в тон.