Украинская полная рэперша станцевала в рекламе нижнего белья

Хип-хоп-исполнительница и рэперша Алена Савраненко, известная как Alyona Alyona, снялась в рекламе нижнего белья украинского бренда Brabrabra. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.



На размещенных кадрах 29-летняя знаменитость читает рэп на украинском языке в кружевном нижнем белье телесного цвета и распахнутом халате в тон. В конце ролика к ней присоединилась другая плюс-сайз-модель, которая попозировала в таком же комплекте.

Фото опубликовано @brabrabra.ua





Пользователи сети похвалили полную певицу за то, что она не стесняется показывать свое тело. «Такие женщины изменят мир! Я в восторге! Наконец-то в моде все! Стройные и пышные женщины!», «Продолжай разрушать стереотипы», «Не слушай хейтеров, ты молодец, что не комплексуешь и преодолеваешь все трудности», «Огонь огней, ты прекрасна!», «Неимоверно красивая», «Это. Очень. Сильно.», «Восхищаюсь тобой», «Алена, я балдею!» — писали они.



Ранее плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала несовершенства своего тела после родов и вдохновила поклонников. Она разместила в соцсетях видео, на котором крупным планом запечатлен ее живот с целлюлитом и растяжками.