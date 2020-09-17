Тело Дженнифер Лопес на пляжном фото взволновало ее фанатов

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась пляжным снимком в соцсетях и взволновала поклонников. Фотография появилась на ее странице в Twitter.

На размещенном кадре 51-летняя знаменитость лежит на полотенце в бикини розового цвета. Исполнительница также надела крупные круглые серьги и кольцо. Волосы Лопес собраны в пучок, а на лицо нанесен нюдовый макияж. «Чувствую себя золотой. Ловлю последние дни лета», — подписала публикацию звезда.

Пользователи сети восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, который набрал больше 18 тысяч лайков. «Дженнифер Лопес самая горячая женщина в мире», «Вот это фигура!», «Прекрасна, как и всегда, обожаю тебя», «Ты доказательство того, что можно становиться с каждым годом все прекрасней», «Красотка», — высказывались фанаты.

В августе папарацци засняли Дженнифер Лопес на улицах Нью-Йорка в популярной в 90-х одежде люксовой фирмы. Ее запечатлели в костюме бренда Ralph Lauren, окрашенного в стиле тай-дай. Одежда выполнена в кислотных цветах: розовом, желтом и голубом. На ней также — кроссовки Nike и медицинская маска.