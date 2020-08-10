Дженнифер Лопес засняли на улице в популярной в 90-х одежде люксовой фирмы

Голливудскую актрису и певицу Дженнифер Лопес засняли на улицах Нью-Йорка в одежде, окрашенной в стиле тай-дай, который был в тренде в 1990-х годах. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 51-летняя знаменитость следует на работу в студию Gotham.

Она одета в броский спортивный костюм люксового бренда Ralph Lauren, выполненный в кислотных розовом, желтом и голубом цветах. На ней также — цветная защитная маска, солнечные очки и белые кроссовки Nike.

Фото: TheImageDirect.Com / Legion-media.ru

Технология принта тай-дай, при которой одежда сворачивается в клубок и в таком виде опускается в краску, первоначально была популярна среди хиппи, которые, в свою очередь, переняли способ окраски у индусов. Результат процесса непредсказуем и зависит лишь от выбора цветов и их самостоятельного смешения в орнамент. В конце ХХ века одежда с подобным орнаментом стала одним из главных модных тредов.

Ранее в августе Дженнифер Лопес опубликовала снимок без макияжа и удивила поклонников своей молодостью. На размещенном в соцсетях селфи знаменитость запечатлена на балконе в белом халате. «Выглядишь потрясающе! Никогда не видела тебя такой естественной. Ты всегда прекрасна, но без макияжа выглядишь гораздо моложе. Вау!» — писали ей комментаторы.