Плюс-сайз-модель приняла душ на камеру и показала тело после родов

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала тело после родов без одежды во время отдыха. Соответствующий кадр появился в сторис ее Instagram-аккаунта.

Сперва 32-летняя знаменитость разместила ролик, на котором приняла душ на камеру, беседуя с поклонниками на тему отказа от сахара. Затем она сфотографировала себя обнаженной с мокрыми волосами, прикрывая грудь рукой.

Кроме того, Грэм опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она позирует в топе от купального костюма вместе со своей семьей. Известно, что в настоящее время модель находится в отпуске в тропиках в компании мужа Джастина Эрвина (Justin Ervin), сына Айзека (Isaac) и близкого друга.

Фото опубликовано @ashleygraham

Ранее в августе Эшли Грэм продемонстрировала тело после родов в бикини и побрилась на камеру. На опубликованных кадрах она танцует перед камерой в бикини красного цвета, а затем позирует перед зеркалом в топе с глубоким декольте на шнуровке. Также модель показала некоторые видео с семейного отдыха, на которых она купает ребенка в саду.