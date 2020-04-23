Пенсионерки попали на обложку журнала Vogue благодаря пандемии коронавируса

Пожилые женщины попали на обложку мексиканской версии модного журнала Vogue. Фотография первой страницы нового номера появилась на сайте издания.

Пять пенсионерок в платьях, плащах и куртках позировали для фотохудожницы Тани Франко Кляйн (Tania Franco Klein) на фоне красной стены, выстроившись в линию. Поверх снимка на обложке редакторы напечатали фразу «уроки жизни».

Таким образом журналисты издания решили выразить благодарность «бабушкам, которые играют главную роль в образовании мексиканцев» и в настоящий момент являются самой уязвимой частью населения из-за пандемии коронавируса.

В статье также напоминается о необходимости соблюдать все меры предосторожности, направленные против распространения инфекции, чтобы защитить от заражения близких.

7 апреля стало известно, что итальянская версия Vogue выйдет с пустой обложкой впервые за всю историю существования журнала. Редакция отметила, что такое решение было принято не из-за отсутствия изображений, а в связи с тем, что белый цвет символизирует время для того, чтобы помолчать и подумать. «Говорить о чем-то, когда люди умирают, врачи и медсестры рискуют своей жизнью, а мир меняется навсегда — это совсем не ДНК Vogue Italia», — говорилось в сообщении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!