Россиянин бросил работу на заводе и стал моделью Versace

Житель Москвы бросил работу на заводе и начал карьеру в модельном бизнесе. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 23-летний Даниил Черепахин продемонстрировал свою внешность до и после того, как стал участвовать в модных показах. Вначале россиянин показал личные снимки в простой одежде, после этого — кадры модельных съемок, где он позирует в стильных образах и с новой прической. В описании профиля он указал, что раньше работал на производстве, но уволился и стал моделью. В одной из последних публикаций блогер показал отрывок с показа итальянского бренда Versace в бизнес-центре Barvikha Luxury Village.

Пользователи оценили изменения во внешнем виде Черепахина: «У меня отвисла челюсть», «Он как будто из другой эпохи», «Неужели такие люди существуют в реальном мире? Как так? Ты выиграл генетическую лотерею», «Разве законно быть таким красивым?», «Матерь божья, как он хорош!».

В октябре 2020 года писали о рабочем, который ушел с завода и начал зарабатывать по два миллиона рублей в неделю. Феликс Димитракис работал над созданием своего бизнеса около двух лет. После увольнения он решил воплотить свою давнюю идею в жизнь и открыть собственный бренд. Заметив дефицит на рынке товаров по уходу за волосами, предприниматель запустил косметическую марку Malia Hair.