Парень устал от отказов в работе из-за его лица, сделал пластику и стал моделью

Житель Вьетнама решился на преображение внешнего вида из-за постоянных отказов в работе на собеседованиях и стал моделью. На ролики, размещенные в его TikTok-аккаунте, обратили внимание в Liputan 6.

Пользователь с никнеймом quyen_do8 опубликовал серию видео, в которых показал свои старые снимки и пожаловался, что из-за непривлекательной внешности его не брали на работу. «Однажды у меня было собеседование, во время которого босс открыто смеялся надо мной», — пояснил мужчина и добавил, что комплексовал из-за своего лица.

Материалы по теме «Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире? Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы

По словам блогера, из-за постоянных насмешек он решил прибегнуть к хирургическому вмешательству и улучшить свой внешний вид. В общей сложности он сделал девять пластических операций и косметических процедур, изменив форму носа, губ и глаз. Помимо того вьетнамец вставил импланты в подбородок, поставил виниры и сделал подтяжку скул.

26-летний герой материала утверждает, что не жалеет об операциях, поскольку новая внешность осчастливила его. Сейчас мужчина работает визажистом и манекенщиком.

В феврале женщина уменьшила ноги из-за травли с помощью операции и показала результат. Телезвезда Шона Филипс (Shaughna Phillips) объяснила, что сильно комплексовала из-за размера своих ног, в связи с чем решила сделать липосакцию, чтобы избавиться от лишних жировых отложений.