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Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии

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Фото: Unsplash

Эксперты из сферы косметологических услуг перечислили самые странные тренды в пластической хирургии. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Отмечается, что во время пандемии коронавируса резко вырос спрос на операции по изменению внешности. Из-за увеличения количества видеовстреч и звонков среди людей, работающих из дома, появился термин Lockdown Face.

Директор британской косметологической клиники Save Face Эштон Коллинз (Ashton Collins) заявил, что в марте 2020 года, когда был наиболее строгий режим самоизоляции, посещаемость сайта медучреждения увеличилась на 40 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. «Нас завалили вопросами, в которых говорилось: "я заметил, что у меня ужасные морщины на переносице", "мои губы нуждаются в исправлении" или "у меня кривой нос"», — добавил он.

Специалист из клиники аномальных заболеваний (Abnormal Clinic) Кагла Дирлик (Cagla Dirlik) назвала самые странные хирургические процедуры, за которыми обращались клиенты. Она объяснила, что многие выбирают нехирургическое лечение: например, наполнители и филлеры.

В число самых востребованных операций, по ее словам, входят изменение формы тела, в частности, липосакция и коррекция живота и области спины, и подтяжка губ, которая уменьшает пространство между носом и верхней губой с целью придать ей объем.

У женщин также пользуются спросом «золотые» и «французские» нити — разновидность тредлифтинга, при котором под кожу внедряются временные швы или нити, чтобы заполнить свободные участки и сделать подтяжку лица. «Тредлифтинг — популярная процедура, потому что она легкая. Это занимает около 30 минут и может быть выполнено под местной анестезией».

Эксперт рассказала также о лифтинг-процедуре, которая называется «паутина». Она заключается во внедрении полидиоксоновых переплетенных нитей под кожу с помощью тонких игл. Это стимулирует выработку коллагена в организме и вдвойне эффективно подтягивает проблемные области.

В июне 2020 года пластический хирург Дмитрий Эленшлегер заявил, что россияне массово обратились за пластическими операциями после снятия ограничений: «Женщины чаще всего задумываются о новой груди и ягодицах, некоторые получают такие операции в подарок от своих кавалеров. У мужчин сейчас пользуются популярностью операции по коррекции формы носа и ушей. Пригляделись к себе внимательнее, сидя дома, и, видимо, решили улучшить эстетический вид».

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