Россияне пристрастились к пластическим операциям после самоизоляции

Пластический хирург Дмитрий Эленшлегер рассказал, что после снятия режима самоизоляции россияне массово обратились за пластическими операциями. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Удивительно, что в марте и апреле у нас очень выросло количество обращений — люди записывались, чтобы прийти после открытия клиники. По сравнению с январем и февралем, мы отметили рост числа звонков и заявок на 32 процента», — подчеркнул специалист.

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По словам Эленшлегера, к операциям пристрастились не только женщины, но и мужчины. «Женщины чаще всего задумываются о новой груди и ягодицах, некоторые получают такие операции в подарок от своих кавалеров. У мужчин сейчас пользуется популярностью операции по коррекции формы носа и ушей. Пригляделись к себе внимательнее, сидя дома, и, видимо, решили улучшить эстетический вид», — объяснил он.

Кроме того, среди клиентов отмечается высокий спрос на услугу липосакции, так как «на самоизоляции многие наели лишние килограммы».

Ранее в июне управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник назвала самую популярные процедуры у россиянок в 2020 году. Ими оказались пластическая операция по увеличению ягодиц и броулифтинг. Специалистка добавила, что липосакцию делают женщины от 25 до 40 лет, а височный лифтинг — молодые девушки.

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