Супермодель Джиджи Хадид раскрыла правду о пластике на лице

Сестра самой красивой женщины в мире Беллы Хадид, супермодель Джиджи, раскрыла правду о пластических операциях на своем лице. Об этом сообщает Daily Mail.

Внешность 25-летней манекенщицы стала предметом обсуждений среди пластических хирургов, которые предположили, что модель исправила свои губы, скулы и челюсть. «Она выглядит так, будто у нее есть филлер в губах и подбородке», — сказал лондонский доктор Сабрина Шах-Десаи (Sabrina Shah-Desai).

Специалист нью-йоркской клиники эстетической хирургии Specialty Aesthetic Surgery Григорий Машкевич (Grigoriy Mashkevich) также отметил, что сейчас черты лица Хадид отличаются от тех, что были у нее в школьные годы. По его словам, это может указывать на наличие филлеров, однако не исключено, что есть ряд и других факторов, таких как освещение во время съемок и макияж.

Сама Хадид объяснила, что никогда не прибегала к пластике, чтобы улучшить свою внешность. «Я никогда ничего не делала со своим лицом, я просто научилась его контурировать. Тонируя одну часть и осветляя другую, можно придать лицу совершенно новую форму», — объяснила она.

Модель добавила, что после рождения дочери она практически полностью отказалась от декоративной косметики. «При беременности я полностью перешла на естественный уход за кожей, чтобы быть уверенной в том, что я не подвергаю ребенка какой-либо опасности из-за химических веществ в составе продуктов. Сейчас у меня и вовсе нет времени, я иногда даже не умываюсь и не расчесываюсь в течение нескольких дней», — призналась модель.

В январе Джиджи Хадид впервые показала живот после родов. На размещенном в сети селфи звезда запечатлена с распущенными волосами в коротком белом топе и брюках того же цвета. При этом на снимке крупным планом виднеется обнаженный живот модели. Поклонники оценили ее внешний вид в комментариях.