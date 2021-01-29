Джиджи Хадид впервые показала живот после родов

Сестра ранее признанной самой красивой женщиной в мире Беллы Хадид, супермодель Джиджи Хадид, впервые показала фигуру после родов. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети селфи 25-летняя манекенщица запечатлена с распущенными волосами в коротком белом топе и брюках того же цвета. При этом на снимке крупным планом виднеется обнаженный живот модели. В подписи к публикации, которая набрала больше 4,2 миллиона лайков, Хадид отметила, что вернулась к работе.

Поклонники оценили внешний вид супермодели в комментариях. Некоторые фанаты удивились тому, как быстро знаменитость вернулась в форму после родов. «Сногсшибательна!», «Богиня», «Как? Ты ведь только родила ребенка!», «Ты безумно красивая!», «Выглядишь потрясающе», «Как ее живот стал таким плоским сразу после родов?» — высказывались они.

Джиджи Хадид родила дочь в конце сентября 2020 года. Отцом ребенка стал британский певец и бывший участник группы One Direction Зейн Малик. В день рождения дочери пара опубликовала в соцсети черно-белое фото руки младенца.