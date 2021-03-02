Женщина уменьшила ноги с помощью операции из-за травли и показала результат

Звезда британского реалити-шоу Love Island уменьшила ноги с помощью операции из-за травли и показала результат. Об этом сообщает The Sun.

26-летняя Шона Филипс (Shaughna Phillips) объяснила, что во время съемок одного из эпизодов шоу она заметила, что ее ноги выглядят чересчур большими по сравнению с остальными частями тела. Позже выяснилось, что героиня страдала от липедемы — нарушения распределения жировой ткани в организме.

По словам героини, в прошлом она сильно комплексовала из-за размера своих ног. Женщина занималась в спортзале по шесть раз в неделю и придерживалась строгой диеты, однако ее голени не становились меньше. «Когда я узнала свой диагноз, все встало на свои места. Поскольку с течением времени липедема прогрессирует, и ни диета, ни физические упражнения не могут на это повлиять», — подчеркнула она.

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Филипс решила сделать липосакцию, чтобы избавиться от лишних жировых отложений. «Меня всю жизнь оскорбляли, и теперь я больше не буду думать о своем недостатке. Это принесло мне такое облегчение. Теперь все отлично», — сказала женщина.

Ранее в феврале эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии. В число самых востребованных операций, по ее словам, входят изменение формы тела, в частности, липосакция и коррекция живота и области спины, и подтяжка губ, которая уменьшает пространство между носом и верхней губой с целью придать ей объем.