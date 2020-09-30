Плотник бросил работу, начал торговать автозагаром, разбогател и прославился

Бывший плотник бросил работу и разбогател на торговле автозагаром вместе со своей женой. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам австралийца Дэвид Остерлоо (David Oosterloo), во время отдыха на острове Бали они с супругой Лаурой (Laura) осознали, что для людей с чувствительной кожей в магазинах доступно недостаточное количество средств для искусственного загара и солнцезащитных кремов. «Моя жена всю жизнь страдает экземой, и каждый раз при использовании автозагара ее тело покрывалось ожогами», — объяснил мужчина.

В связи с этим супружеская пара решила начать собственное производство экологичной косметики, в состав которой войдут только натуральные компоненты. Они разработали средства из кокосового масла, а также из косточек арбуза и винограда. В итоге предприниматели основали собственную компанию под названием Bali Body.

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Отмечается, что вскоре после начала продаж на марку обратил внимание известный блогер, благодаря чему на страничку бренда в соцсетях подписались почти полтора миллиона человек. По информации издания, сейчас аккаунт Bali Body пользователи отмечают в своих постах в Instagram каждые 10 минут.

В линейке представлены 34 продукта, которые продаются в 150 странах мира, принося прославившейся паре доход в 55 тысяч долларов (больше четырех миллионов рублей) ежедневно. В 2019 году оборот компании составил 20 миллионов долларов.

В сентябре бывшая продавщица ушла с работы в магазине и разбогатела на продаже самодельной косметики. Хлои Вейнтал (Chloe Weinthal) рассказала, что начала пользоваться самодельным автозагаром за два года до создания собственной марки, поскольку ей не нравилось качество других продуктов на рынке. В конечном итоге она запустила экологичный бренд автозагара Sahara Soul.