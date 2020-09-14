Женщина бросила работу в магазине и разбогатела на продаже самодельной косметики

Бывшая продавщица бросила работу в супермаркете и разбогатела на торговле автозагаром. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралийка Хлои Вейнтал (Chloe Weinthal) рассказала, что начала пользоваться самодельным автозагаром за два года до создания собственной марки, чтобы благодаря темному цвету кожи чувствовать себя более уверенной в себе. «Я хотела поделиться этим с другими, но знала, что продукты для загара на рынке не были такими же безупречными, как мой автозагар в виде спрея», — объяснила она.

В итоге женщина запустила экологичный бренд автозагара Sahara Soul, который не тестируется на животных, в феврале 2018 года в возрасте 17 лет. По ее бизнеследи, ранее у нее не было никакого опыта в ведении бизнеса или в продаже косметических продуктов, ее мотивировала только страсть к искусственному загару.

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Сейчас компания Вейнтал отправляет заказы со своей мельбурнской фабрики клиентам по всему миру. В ассортимент марки входят пена для автозагара стоимостью 29,95 долларов (2250 рублей), спрей для лица за 24,95 доллара (1875 рублей) и перчатки для нанесения средства.

Отмечается, что за 2019 год предпринимательница заработала 90 тысяч долларов (6,7 миллиона рублей). «Я искренне верю, что, открывая свое дело в молодости, вы имеете очень большое преимущество. Вы можете совершать ошибки, у вас есть время для роста и бесконечные возможности», — подчеркнула Вейнтал.



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