Кассирша бросила работу и разбогатела на продаже откровенных снимков в сети

Англичанка разбогатела на продаже откровенных снимков на платной онлайн-платформе и бросила предыдущую работу кассира. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летняя Бет Спидби (Beth Spidby) работала в ресторане быстрого питания зимой и барменом в испанском городе Магалуф летом. По ее словам, она догадалась, как можно зарабатывать деньги благодаря своему телу еще во время работы на курорте. «Я говорила мужчинам, что если они закажут коктейль, я покажу им грудь. После этого они покупали целый поднос напитков», — объяснила Спидби.

Героиня материала рассказала, что по приезде из Испании она решила зарегистрироваться в соцсети OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Сначала она публиковала снимки в нижнем белье, а сейчас размещает и обнаженные фотографии. Таким образом Спидби зарабатывает от 10 до 15 тысяч фунтов стерлингов (от 999 тысяч до 1,5 миллиона рублей) каждый месяц.

«Если бы я не тратила столько денег, возможно, уже смогла бы стать миллионершей», — подчеркнула модель. Она также добавила, что у нее есть много преданных фанатов, которые платят не только за откровенные кадры, но и за то, чтобы пообщаться с ней.

В сентябре другая офисная работница разбогатела, продавая онлайн пошлые снимки, и ушла с основной работы. Британка Оливия Бланко (Olivia Blanco) отмечает, что ненавидела ходить в офис, поэтому решила попробовать публиковать свои фото на онлайн-платформе OnlyFans. Сейчас, работая в качестве модели, она получает около 100 тысяч долларов каждый месяц.