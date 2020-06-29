Официантка разбогатела на продаже фото в бикини и решила стать моделью

Австралийка разбогатела на продаже откровенных снимков в платной соцсети и решила стать моделью. Об этом пишет издание The Sun.

21-летняя Тиган Кэй (Teagan Kaye) работала в ресторане быстрого питания, где получала 100 фунтов стерлингов (8660 рублей) в неделю. По совету подруги девушка решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans. «Сперва я была настроена скептически из-за того, что у меня было особое отношение к подобному контенту, и мне было непривычно, но все же я захотела попробовать», — поделилась она.

Отмечается, что сейчас Кэй зарабатывает девять фунтов стерлингов с каждого человека (780 рублей), который оформляет месячную подписку на ее профиль. Общая сумма заработка модели равна тысяче фунтов стерлингов в день (около 90 тысяч рублей). Кроме того, на платформе у клиентов есть возможность запросить дополнительные фотографии за отдельную плату.

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По словам Кэй, большая часть ее подписчиков — женщины, в частности модели и фотографы, «ищущие вдохновения». «Люди думают, что на OnlyFans размещают только пошлый контент. Лично я делюсь в этой соцсети закулисьем своих фотосессий в нижнем белье, роликами, отснятыми во время модельных съемок. Это одна из лучших вещей, которыми я когда-либо занималась», — заявила австралийка.

Свою предыдущую работу девушка описала как «абсолютное дно». Теперь Кэй надеется, что новое увлечение поможет ей стать профессиональной моделью: она мечтает об этой карьере с трех лет.

В июне официантка лишилась работы из-за пандемии и заработала состояние на продаже фото в бикини. Так, австралийка Элли (Elly) начала фотографироваться в купальниках и публиковать откровенные кадры на платформе OnlyFans и вскоре заработала пять тысяч долларов (344 тысячи рублей).

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