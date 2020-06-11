Немолодая сиделка бросила работу и получила сотни евро за эротические снимки

Немолодая британка зарабатывает больше 1500 евро в месяц (117 тысяч рублей) на своих эротических фотографиях в платной соцсети OnlyFans. Об этом пишет издание Daily Mirror.

В прошлом 59-летняя Сандра Мария Брук (Sandra Maria Brook) работала танцовщицей гоу-гоу, массажистом, персональным тренером и хореографом. Кроме того, когда-то она оказывала эскорт-услуги, однако в последнее время была сиделкой. Женщина решила попытать счастья в OnlyFans по совету взрослой дочери, у которой уже была популярная страница в этой соцсети и блог в Instagram с 434 тысячами подписчиков.

Брук завела страницу в марте, когда за ее аккаунтом в Instagram следили всего пять тысяч человек. За три месяца количество ее читателей в Instagram выросло до 11 тысяч, а платные подписчики в OnlyFans стали приносить ей доход, втрое превышающие заработок сиделки. Многие из них на 25 и более лет младше нее. «Приятно, что есть фанаты, желающие платить за мои фото, обновлять свои подписки, — говорит женщина. — Очевидно, я даю им то, что они хотят».

В социальной сети OnlyFans создатели контента назначают ежемесячную плату, которую должны вносить подписчики за доступ к их постам. Поскольку правила соцсети не запрещают эротический контент, она пользуется популярностью у порнозвезд и других секс-работников.

В мае сообщалось, что студентка-медик из американского города Портленд, штат Орегон, зарабатывает шесть тысяч долларов в месяц (424 тысячи рублей), продавая фетишистам фотографии своих ног. У нее около тысячи платных подписчиков на OnlyFans.

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