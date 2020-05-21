Фотографии ног принесли студентке-медику тысячи долларов в месяц

Студентка-медик из американского города Портленд, штат Орегон, зарабатывает шесть тысяч долларов в месяц (424 тысячи рублей), продавая фетишистам фотографии своих ног. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

28-летняя девушка с псевдонимом Sweet Arches утверждает, что первоначально фотографировала ноги, потому что сама считает эту часть тела особенно привлекательной. Популярность такого контента и деньги, которые он приносит, стали для нее сюрпризом. За год на аккаунт Sweet Arches в Instagram подписались 105 тысяч человек. В Twitter за ее постами следят 25 тысяч человек. Поняв, что на этом можно заработать, она завела аккаунт на сервисе OnlyFans. Теперь у нее около тысячи платных подписчиков.

По словам девушки, каждый день она получает около сотни запросов на фотографии. «Людям нравится, когда я что-то давлю пальцами, например, малину, виноград или пирожные, — говорит она. — Однажды кто-то просил давить муравьев, но я отказалась, такие вещи я ни-ни! Что-то живое давить не буду. Один клиент хотел мои ботинки. Многие люди с таким фетишем любят запах ног, но мне супертрудно сделать, чтобы ноги пахли. Но он все равно остался доволен, хотя ботинки пахли моей кокосовой маской для ступней!»

Девушка тратит на уход за ступнями, фотографии, видео и общение с клиентами от восьми до десяти часов в сутки. «Это полный рабочий день, — говорит она. — Просто начать этим заниматься и сразу столько зарабатывать невозможно».

В социальной сети OnlyFans создатели контента назначают ежемесячную плату, которую должны вносить подписчики за доступ к их постам. Поскольку правила соцсети не запрещают эротический контент, она пользуется популярностью у порнозвезд и других секс-работников.

В марте лондонская доминатрикс, работающая под псевдонимом Зои Нуар, рассказала, как заставляет мужчин убирать ее квартиру и берет за это сотни фунтов стерлингов. Дохода, который приносит это занятие, хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать.

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