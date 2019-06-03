Студентка научилась зарабатывать на чиханье на камеру

Британская студентка обнаружила, что чиханье приносит больше денег, чем работа официанткой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

18-летняя Эби Хейвуд (Abi Haywood) учится в художественной школе в городе Лидс. Однажды во время рисования она за три часа чихнула 37 раз. Видео о ее чиханье, опубликованное на YouTube, оказалось неожиданно популярным. Девушка поняла, что на этом можно заработать. Она решила чихать перед камерой и продавать записи.

Фетишисты платят до 100 фунтов стерлингов (восемь тысяч рублей) за видео, в которых она выполняет их просьбы — например, чихает и показывает ноги или чихает и что-то говорит. «Однажды кто-то хотел, чтобы я чихнула и пошла в общественный туалет», — рассказывает Хейвуд. Она выполнила заказ в туалете института Генри Мура, где преподают скульптуру, поскольку знала, что там это не одобрили бы.

Вместо платы мужчина прислал ей стофунтовый купон на покупки в магазине Urban Outfitters. «В идеале, деньги перечисляют на PayPal, но он платил в первый раз и не хотел показывать банковскую информацию, — объясняет она. — Или, может, у него есть жена, и ему не хочется, чтобы она видела».

Хейвуд утверждает, что способна чихнуть 11 раз за пять минут и только два раза чихала до крови из носа. Видео для фетишистов помогают ей платить за учебу и не бояться, что из-за безденежья придется бросить художественную школу. Девушка возлагает большие надежды на специальную секс-игрушку для носа, которую она хочет сделать из силикона и латекса и продемонстрировать в своих роликах.

В 2008 году сообщалось, что фетишисты платят десятки тысяч фунтов стерлингов 33-летней жительнице британского города Бристоль за грязное белье, мочу и унижения, а она тратит их на помощь бездомным животным.

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