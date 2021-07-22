В России захотели упростить согласование граффити

Российским уличным художникам нужно дать возможность рисовать свободно, но только в определенных местах. Такое мнение в беседе с «Парламентской газетой» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

По мнению депутата, упрощение правил согласования стрит-арта и организация фестивалей и конкурсов граффити повысят уровень культуры уличных художников. «Тогда некоторые районы в российских городах, которые сейчас раскрашены граффити и непристойными надписями, перестанут быть похожими на гетто и заиграют новыми красками», — пообещал парламентарий.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь предположил, что согласовывать граффити художникам мешают сложные бюрократические процедуры — творческие люди просто их боятся или не умеют проходить. Он также считает, что нужно максимально упростить эти процедуры.

В регионах уже пытаются внедрить упрощенные правила, отмечает издание. Так, в петербургском Заксобрании в первом чтении приняли законопроект, легализующий стрит-арт. Документ предполагает, что в городе появятся объекты, где художники смогут работать, соблюдая минимум формальностей. В Мосгордуме тоже хотят рассмотреть законопроект, призванный упростить порядок согласования граффити в городе.

Ранее в июле в центре Курска на площади 100 квадратных метров появилось каллиграфическое граффити с посланием современникам. Автор арт-объекта — жительница Железногорска Дарья Назарова, основу ее произведения составляют памятные даты из истории региона. Художницу консультировали краеведы и историки.