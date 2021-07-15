Россиянин установил 250 больших зеркал в карьере на Урале

Художник Василий Кононов-Гредин установил в Березовском карьере под уральском городе Сатка 250 больших круглых зеркал — это инсталляция, которая символизирует отражение человека в природе. Об этом сообщается на челябинском портале «Хорошие новости».

«В зеркалах отражается не только солнечный свет и каменные берега: мы видим, как в этом карьере отражается весь человеческий мир. Как он изменчив, как по-разному в него вписывается человек. И как человек и мир вокруг меняется, стоит лишь сделать шаг в сторону», — рассказал художник изданию.

По его задумке, зеркала диаметром по 1,2 метра каждое преломляют действительность и помогают зрителям увидеь ее под другим углом. Такой ленд-арт при этом не может существовать вечно, потому что рано или поздно карьер окажется затоплен родниками, питающими индустриальное озеро.

Ранее жители Екатеринбурга стали замечать на деревьях своего рода граффити. Их делает неизвестный художник на оголившихся участках стволов, создавая тем самым защиту от гнилостных процессов. На своих картинах художник оставляет только ссылку на свой Instagram-аккаунт, предпочитая сохранять анонимность. В разговоре с изданием «уральский Бэнкси» рассказал, как работает с деревом.