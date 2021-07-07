Главная выставка современного искусства Урала пройдет в цирке и Главпочтамте

Площадками для Уральской индустриальной биеннале, которая пройдет со 2 октября по 5 декабря в Екатеринбурге, впервые выбрали цирк и Главпочтамт. Об этом сообщает портал E1.

Темой главной выставки современного искусства станет измененная цитата из Екклесиаста: «Время обнимать и уклоняться от объятий». Отмечается, что мероприятие не только популяризирует инсталляции современных художников, но и знакомит посетителей с индустриальным наследием Урала.

Биеннале пройдет в четырех пространствах, каждое из которых находится в стадии трансформации. В их число вошли цех Уральского оптико-механического завода имени Яламова, бывший кинотеатр «Салют», Главпочтамт, а также цирк.

«Впервые увидите здание нашего цирка, наполненного другими смыслами, другими событиями. Из 30 цирков страны мы первые, кто принимает участие в таком большом проекте»,— подчеркнула директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова.

3 июля в Екатеринбурге открылся филиал «Эрмитажа». «Эрмитаж-Урал» объединил два здания — в одном разместился культурно-просветительский центр, в другом — фондохранилище. Постоянной экспозицией музея стала коллекция западноевропейского искусства.