В Свердловской области запустят экскурсии в горячие цеха трубного завода

Северский трубный завод запустит экскурсии по горячим цехам — они будут открыты для посещения с 12 по 17 июля. Об этом сообщает портал E1.

Производство расположено в городе Полевский в Свердловской области и является одним из старейших металлургических заводов не только на Урале, но и в России — оно начало свою работу в 1739 году. Отмечается, что предприятие впервые откроет свои двери для туристов в честь 20-летнего юбилея горячего цеха.

Посетители увидят почти полностью автоматизированный процесс изготовления бесшовных труб из обычных металлических заготовок. Кроме того, экскурсионная программа включает в себя посещение музейного комплекса «Северская домна» — там представлены раритетные агрегаты XIX века, а также визит в народный музей «Малахитовая шкатулка». Завершить программу предлагается обедом в столовой при заводе.

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