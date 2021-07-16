Стену старинного дома в Смоленске украсило изображение Пушкина

На стене дома причта в Смоленске появилось граффити с изображением Александра Пушкина

В центре Смоленска на стене старинного дома появилось граффити в стиле силуэтного искусства, популярного в XIX веке. Об этом сообщает ГТРК «Cмоленск».

Изображение поэта Александра Пушкина, который читает книгу пожилой женщине, занятой вязанием, украсило стену бывшего дома причта, который был построен рядом с лютеранской кирхой. Рисунок появился благодаря инициативе владельца одного из кафе, расположенного на улице Ленина. Согласно информации издания, раньше эта улица называлась Пушкинской.

Кроме того, в упомянутом здании в течение нескольких лет работал бар «Синий Пушкин». Гастроном напротив назывался «Пушкинским». Отмечается, что упомянутые заведения уже прекратили свое существование.

В материале подчеркивается, что граффити на историческом здании не было согласовано с профильными управлением.

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