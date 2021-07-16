Памятник поэту Андрею Дементьеву открыли в Твери

Памятник советскому поэту, теле- и радиоведущему Андрею Дементьеву открыли на его малой родине в Твери. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает РИА Новости.

Четырехметровая скульптура, изображающая молодого поэта, была установлена на пересечении улицы Андрея Дементьева и набережной Степана Разина. Рядом с монументом расположили высеченные из мрамора страницы книг с фрагментами стихотворений Дементьева. Работа выполнена народным художником России Андреем Ковальчуком.

В рамках церемонии открытия памятника в городе состоялся концерт с участием Тамары Гвердцители, Льва Лещенко, Анны Шатиловой, Полада Бюль-Бюль Оглы и Ангелины Вовк.

Президент России Владимир Путин направил участникам церемонии приветствие, оно опубликовано на сайте Кремля. «Многогранное творчество Андрея Дементьева навсегда вошло в отечественную литературу, стало частью нашего культурного достояния. В его стихах отражается целая историческая эпоха», — говорится в обращении.

Андрей Дементьев — лауреат Государственной премии СССР, почетный член Российской академии художеств и заслуженный деятель искусств России. Он умер 26 июня 2018 года в Москве в возрасте 89 лет.