Мемориальный комплекс в Воронеже признали объектом культурного наследия

Мемориальный комплекс «Песчаный лог» в Воронеже признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Комплекс был создан в 1975 году в память о жертвах немецко-фашистских войск. В 1942 году здесь были расстреляны мирные жители, которые остались в госпиталях во время оккупации. Также известно, что среди погибших могли быть советские военнопленные, которые были ранены в ходе оборонительных боев.

В ходе раскопок, проведенных в период с 7 по 9 октября 1943 года, были обнаружены останки 452 человек, включая 35 детей. Сейчас на территории установлено 452 надгробных камня. Отмечается, что включение в реестр культурных объектов запрещает проведение строительных и иных работ на территории «Песчаного лога».

Ранее в июле стало известно, что дом Пашковского – Писарева в Казани захотели признать памятником архитектурного наследия. Здание было построено в середине XIX века — в разное время в нем жили архитектор Христофор Пашковский и профессор Казанской духовной академии Леонид Писарев.