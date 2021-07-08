Дом Пашковского в Казани захотели признать объектом культурного наследия

В Татарстане захотели закрепить статус объекта культурного наследия за домом Пашковского – Писарева, расположенного на улице Калинина в Казани. Об этом сообщается на сайте республиканского комитета по охране объектов культурного наследия.

«Приказом Комитета, "Дом Пашкова-Писарева" включен в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия», — уточнили в пресс-службе, отметив, что судьбу двухэтажного здания в течение 90 дней определит специальная комиссия.

Указывается, что в упомянутом доме, построенном в середине 19 века, в разное время жили архитектор Христофор Пашковский и профессор Казанской духовной академии Леонид Писарев. В комитете по охране объектов культурного наследия Татарстана добавили, что нынешний владелец здания неоднократно пытался «исключить его из списков ценных градоформирующих объектов исторического поселения Казань», и в настоящий момент начал проводить на территории дома Пашковского строительные работы. Его уже уведомили о решении признать дом объектом культурного наследия и обязали прекратить проведение любых работ.

Ранее сообщалось, что в центре смоленского города нашли старинные надгробия и человеческие останки. Позже выяснилось, что это дореволюционное кладбище Аркадиевского женского монастыря. Памятники остались в хорошем состоянии, причем сохранились даже надгробные эпитафии.