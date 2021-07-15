В Дагестане открыли мемориальный комплекс памяти первого президента Чечни

В Республике Дагестан открыли мемориальный комплекс памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщается на официальном сайте местного Правительства.

Мемориальный комплекс, названный именем героя России, расположился в селе Бамматюрт Хасавюртовского района. Мероприятие посетили политические деятели Чечни и Дагестана, среди которых был заместитель председателя правительства республики Муслим Телякавов.

Известно, что с вступительным словом к участникам мероприятия обратился глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов. Он поблагодарил гостей за приезд и отметил высокую значимость события. Собравшиеся разрезали красную ленточку, возложили цветы к памятнику и прочитали молитву за усопших. Затем они возложили цветы к памятнику воинам, отдавшим свою жизнь в Великой Отечественной войне.

Ранее в июле в Дагестане, в городском музее современной истории в Кизляре, открылась выставка старинных фотоаппаратов. В экспозицию вошли 10 старинных камер — от советских фотоаппаратов ФЭД до полароидов.