В Нижнем Новгороде открылся граффити-маршрут

Граффити-маршрут открылся в Нижнем Новгороде в рамках V фестиваля нового российского кино «Горький Fest». Об этом сообщает портал NewsRoom24.ru.

Маршрут стрит-арта проходит по местам съемок фильмов, в его создании приняли участие как ведущие российские художники, так и нижегородские уличные авторы. В него вошли десять объектов уличного искусства, специально написанных для кинофестиваля.

Маршрут стартует возле стадиона «Водник», где снималась лента «Жмурки». За стадионом следует улица Большая Покровская, где создавали фильм «Тростинка на ветру» и сериал «Метод». Также в маршрут включены здание Ромодановского вокзала, улицы Черниговская и Рождественская.

Кинофестиваль «Горький Fest» проходит в Нижнем Новгороде с 9-го по 23 июля. В конкурсной программе участвуют 11 картин, а в жюри мероприятия вошли актриса театра и кино Юлия Хлынина, актер Павел Табаков, режиссер и сценарист Александр Велединский, кинокритик Зара Абдуллаева и драматург Александр Родионов.