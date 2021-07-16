Кинофестиваль «Горький Fest» стартовал в Нижнем Новгороде

В России в пятницу, 16 июля, стартовал кинофестиваля «Горький Fest», который проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Мероприятие продлится до 24 июля. Церемония открытия начнется в 19:00 в Нижегородском театре драмы им. Горького. Трансляция будет вестись онлайн в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Уже на следующий день в драмтеатре начнется демонстрация конкурсной программы. Фестиваль откроют работы «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер», «Море волнуется» и «Обрывки рэпа».

Полная программа кинофестиваля опубликована на сайте организатора.