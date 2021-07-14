В Хабаровске пройдет театральный фестиваль

В Хабаровске пройдет фестиваль актуальных текстов «Наша тема», где режиссеры из разных городов Дальнего Востока покажут свои театральные работы. Об этом сообщает портал «Молодой дальневосточник XXI век».

Отмечается, что мероприятие будет проходить с 14 по 17 июля в Хабаровском ТЮЗе. Работы продемонстрируют молодые деятели искусств из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска и Владивостока.

«На фестивале представлены читки и эскизы тех текстов, которые кажутся актуальными самим режиссерам. Нам хочется поговорить со зрителем на темы, о которых невозможно молчать или интересно порассуждать. Мы проводим мероприятие в вечернее и ночное время. Многие спектакли идут в непривычном сценическом пространстве, но обязательно в компании думающих, интересующихся современным театром людей», — рассказали организаторы.

Отмечается, что в этом году фестиваль будет посвящен творчеству драматурга Константина Костенко. Зрители увидят режиссерские эскизы по пьесам: «Диагноз: Happy birthday, 102-серия», «Родина», «Техническая неисправность», «Исчезнувший велосипедист». Организаторы подчеркнули, что представленные на фестивале жанры позволяют оценить современный театральный текст как идею.

Ранее сообщалось, что в Пскове пройдет кинофестиваль «Западные ворота», в конкурсной программе которого будут представлены фильмы из шести стран. Также в рамках мероприятия пройдет конкурс короткометражных фильмов, в нем участвуют 22 работы.